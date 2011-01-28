Требуется изменить скрипт парсер грабер который работает с сайта zvukoff.ru. он не работает т.к изменился шаблон сайта кажется. Способ оплаты: безопасная сделка + потребуется его поддержка если перестанет работать на 1 месяц. ...
Написание фронтенда для плагина WordPress
Имеется плагин ВордПресс, необходимо написать к нему морду (пользовательскую часть), а также доделать немного админку.
Стучитесь в аську 249844302
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