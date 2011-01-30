Изменение структуры движка DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки171 просмотр

Требуется изменение в формирование ссылки полной новости DLE. Изменения нужно будет внести в файлы show.full.php, engine.php. При этом надо написать правильное правило rewrite.

Ссылка должна формироваться по принципу alt-name.site.ru/id/

DLE
14 лет назад
valetrammstein
Леонид 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$20
1 день
Человек отлично разбирается в веб-программировании в частности в движке DLE. Более того, могу сделать вывод, что знает его как свои пять пальцев. Очень быстро разобрался в довольно таки нетривиальной, на мой взгляд, задаче. И не смотря на то, что работали дистанционно (по аське он мне диктовал что где править), работал очень быстро и безошибочно. И относительно быстро помог мне в сложной переделке структуры движка ДЛЕ. Ну и само собой, Артем тактичен и крайне приятен в общении. Сотрудничеством более чем доволен. При необходимости буду обращаться еще.
Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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