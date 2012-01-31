valetrammstein

Требуется перевод небольшого диалога на французский язык. В прикрепленном файле находится текст для перевода. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
- Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется качественный ручной перевод небольшого диалога на немецкий язык. Предоставьте стоимость и сроки выполнения перевода. Диалог доступен в прикрепленном файле.Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим перевод небольшого диалога на английский и испанский языки. Диалог предоставлен в прикрепленном файле. Ожидается информация о цене и сроках выполнения заказа.Закрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен перевод диалога на французский, но в максимально доступной разговорной форме, то есть вот как бы это было при реальном общении людей на форуме ...Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, https://www.weblancer.net/projects/perevody-50/perevesti-dialog-s-russkogo-na-anglijskij-1098031/ если готовы перевести, буду рад заказать именно у Вас. С уважением, Леонид.Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно перевести небольшой диалог с русского на английский, при этом правильно (именно так, как говорили бы американцы), но в максимально доступной разговорной форме, то есть вот как бы это было при реальном общении людей на ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Вы мне когда-то переводили сайт о вышитых картинах, перевод был качественный и ручной, что очень хорошо, и я оставлял вам полоижтельный отзыв. Сейчас мне нужно перевести небольшой диалог с русского ...Переводынет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя итальянского языка. Диалог ниже. Леонардо: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...Переводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя французского языка. Диалог ниже. Michel: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...Переводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя немецкого языка. Диалог ниже. Пауль: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...Завершен5 лет назад
Требуется перевести 6 страниц сайта о вышитых картинах на английский язык. Важно, чтобы перевод был качественным (переводчики типа гугл и яндекса выдают некачественный перевод), поэтому нужен человек, который понимает технические слова ...Завершен6 лет назад
Имеется контент, который должен прятаться за капчей. То есть пользователь вводит код с картинки, после чего выводится этот скрытый блок. В ДЛЕ есть качпа, даже разобрался как ее вывести в полной новости, а вот ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
ТЗ должно показаться простым тем, кто хорошо знаком со структурой DLE. Для конкретных дополнительных полей - нужно выводить их содержимое на отдельной странице. То есть, например есть страница site.ru/4376-nazvanie-filma.html, если заполнено дополнительное поле kadry, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно выдернуть id из поддомена, то есть: poddomen-123.site.com -> site.com/index.php?newsid=123 drugoj-poddomen-2-456.site.com -> site.com/index.php?newsid=456 .... ljuboj-poddomen-id.site.com -> site.com/index.php?newsid=id Требуется написать правильный реврайт.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется изменение в формирование ссылки полной новости DLE. Изменения нужно будет внести в файлы show.full.php, engine.php. При этом надо написать правильное правило rewrite. Ссылка должна формироваться по принципу alt-name.site.ru/id/Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад