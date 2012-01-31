valetrammstein

Леонид valetrammstein

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод на французский

    Требуется перевод небольшого диалога на французский язык. В прикрепленном файле находится текст для перевода. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод диалога на немецкий язык

    Требуется качественный ручной перевод небольшого диалога на немецкий язык. Предоставьте стоимость и сроки выполнения перевода. Диалог доступен в прикрепленном файле.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод диалога на французский

    Здравствуйте. Нужен перевод диалога на французский, но в максимально доступной разговорной форме, то есть вот как бы это было при реальном общении людей на форуме ...

    Android
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод

    Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, https://www.weblancer.net/projects/perevody-50/perevesti-dialog-s-russkogo-na-anglijskij-1098031/ если готовы перевести, буду рад заказать именно у Вас. С уважением, Леонид.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести диалог с русского на английский

    Нужно перевести небольшой диалог с русского на английский, при этом правильно (именно так, как говорили бы американцы), но в максимально доступной разговорной форме, то есть вот как бы это было при реальном общении людей на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевести в формате форумного диалога

    Здравствуйте. Вы мне когда-то переводили сайт о вышитых картинах, перевод был качественный и ручной, что очень хорошо, и я оставлял вам полоижтельный отзыв. Сейчас мне нужно перевести небольшой диалог с русского ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести диалог с Русского на Итальянский

    Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя итальянского языка. Диалог ниже. Леонардо: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести диалог с Русского на Французский

    Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя французского языка. Диалог ниже. Michel: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести диалог с Русского на Немецкий

    Нужен качественный (без использования онлайн переводчиков) перевод диалога от носителя немецкого языка. Диалог ниже. Пауль: Привет! У кого-нибудь есть РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ BMW, ищу в интернете и нигде не могу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод 6 страниц сайта на английский язык (около 10к символов)

    Требуется перевести 6 страниц сайта о вышитых картинах на английский язык. Важно, чтобы перевод был качественным (переводчики типа гугл и яндекса выдают некачественный перевод), поэтому нужен человек, который понимает технические слова ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Капча в полной новости fullstory.tpl DLE

    Имеется контент, который должен прятаться за капчей. То есть пользователь вводит код с картинки, после чего выводится этот скрытый блок. В ДЛЕ есть качпа, даже разобрался как ее вывести в полной новости, а вот ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • DLE: вывод доп. поля на отдельной странице

    ТЗ должно показаться простым тем, кто хорошо знаком со структурой DLE. Для конкретных дополнительных полей - нужно выводить их содержимое на отдельной странице. То есть, например есть страница site.ru/4376-nazvanie-filma.html, если заполнено дополнительное поле kadry, ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение структуры движка DLE

    $50

    Требуется изменение в формирование ссылки полной новости DLE. Изменения нужно будет внести в файлы show.full.php, engine.php. При этом надо написать правильное правило rewrite. Ссылка должна формироваться по принципу alt-name.site.ru/id/

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
$8
10 баллов
4 года назад
Перевести диалог с русского на английский
Спасибо за работу!
Отличная работа! Перевод выполнен качественно, профессионально и без использования программ. Я рекомендую!
Ответный отзыв
eleonori
Елена 
32 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевести диалог с Русского на Немецкий
Замечательный заказчик. Своевременная оплата с бонусом. Рекомендую!
Перевела небольшой текст на немецкий. Работа была сделана очень быстро, недорого и качественно, машинными переводчиками не пользуется. Очень доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Перевод 6 страниц сайта на английский язык (около 10к символов)
Благодарю Леонида за прекрасное сотрудничество. Могу рекомендовать как ответственного заказчика. Моментальная оплата с приятным бонусом)
Анастасия переводила текст по теме искусства, перевод качественный, мне понравился. Работа была выполнена в обещанные сроки и относительно недорого. Также точно заметил, что ее перевод исключительно ручной, я не увидел признаков использования машинных переводчиков, что очень хорошо Рекомендую!
Ответный отзыв
timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Изменение структуры движка DLE
DLE
Буду рад сотрудничеству!
Человек отлично разбирается в веб-программировании в частности в движке DLE. Более того, могу сделать вывод, что знает его как свои пять пальцев. Очень быстро разобрался в довольно таки нетривиальной, на мой взгляд, задаче. И не смотря на то, что работали дистанционно (по аське он мне диктовал что где править), работал очень быстро и безошибочно. И относительно быстро помог мне в сложной переделке структуры движка ДЛЕ. Ну и само собой, Артем тактичен и крайне приятен в общении. Сотрудничеством более чем доволен. При необходимости буду обращаться еще.
Ответный отзыв
developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Капча в полной новости fullstory.tpl DLE
DLE
Легкий, четкий, без проблемный заказчик, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать и дальше.
Человек отлично разбирается в веб-программировании. Помог в решении довольно не тривиальной задачи — вывод капчи в полной новости DLE, после правильного ввода которой с помощью технологии ajax выводится скрытый блок, в котором обрабатываются и выводятся данные с БД. При этом все выполнено было быстро, качественно и недорого. Также нельзя не отметить, что Антон приятный в общении человек, отвечает на все вопросы и с ним просто приятно иметь дело. Для себя записал его контакты, при возникновении новых задач буду обращаться только к нему. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв