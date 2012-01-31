valetrammstein

Человек отлично разбирается в веб-программировании в частности в движке DLE. Более того, могу сделать вывод, что знает его как свои пять пальцев. Очень быстро разобрался в довольно таки нетривиальной, на мой взгляд, задаче. И не смотря на то, что работали дистанционно (по аське он мне диктовал что где править), работал очень быстро и безошибочно. И относительно быстро помог мне в сложной переделке структуры движка ДЛЕ. Ну и само собой, Артем тактичен и крайне приятен в общении. Сотрудничеством более чем доволен. При необходимости буду обращаться еще.