Написать граббер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок327 просмотров

Здравствуйте! Нужен граббер. Суть-вытащить инфу по товарам из интернет магазина, в том числе фото. Далее формирование прайса эксель, для загрузки в магазин.

Готовый или написать - разницы нет.

Стучите в аську или скайп.

14 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
14 лет назад
$50
5 дней
Евгений замечательный программист. Всё сделано как хотелось, даже объяснять ничего не пришлось. Да еще вместо 5-ти обещанных дней, сделал за один. Буду обращаться.
Отличное сотрудничество, ТЗ составлено грамотно и четко, на все вопросы получил понятные ответы. Дмитрий приятен в общении. Оплата полной предоплатой без всяких проблем. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
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17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
14 лет назад
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Веб-программирование

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