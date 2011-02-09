Есть ряд таймеров, аналогия с bigbuzzy.ru Сейчас они сильно загружают процессор во всех версиях IE. Необходимо сделать скрипт так, чтобы нагрузка была минимальной. Оплата Яндекс Деньгами.
Написать граббер
Здравствуйте! Нужен граббер. Суть-вытащить инфу по товарам из интернет магазина, в том числе фото. Далее формирование прайса эксель, для загрузки в магазин.
Готовый или написать - разницы нет.
Стучите в аську или скайп.
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