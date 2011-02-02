Парсер инфо с интернет-магазинов+скрипт обновления

Необходимо написать 2 скрипт-парсера и установить их на cron

В итоге должна получится таблица с колонками: item_id(не заполняется, буду редактировать сама) item_name(название товара в магазине) item_man(название производителя) item_articul(артикул товара) item_cat(не заполняется, буду редактироваться сама) item_price(цена товара) item_foto(ссылка на фото товара) item_link(ссылка на товар в магазине) item_desc(описание товара) item_hash(набор символов, уникальный для каждого товара, нужен для быстрой реализации поиска) add_date(дата добавления товара в базу) shop_id(номер магазина, я укажу какой нужен для конкретного скрипта)

Если у товара изменился один из параметров(к примеру, цена, описание, фото), то информация в таблице должна перезаписываться.

Кроме того необходимо написать скрипт, который позволял бы обновлять информацию в базе с товарами. Т.е. есть БД с товарами, в ней я веду поиск. Колонка item_id изначально была не заполнена или там было число 0. Потом я изменила это число на другое, к примеру 1, это мне необходимо, чтобы найти в таблице одинаковые товары. Мне необходим скрипт, который бы обновил изменение когда мне необходимо, а не когда запустится скрипт-парсер.

Наверное путано написала, попытаюсь более подробно объяснить исполнителю.

Бюджет за парсеры по 20 у.е за магазин. Скрипт обновления 5-10 у.е.