Парсер инфо с интернет-магазинов+скрипт обновления

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок188 просмотров

Необходимо написать 2 скрипт-парсера и установить их на cron

В итоге должна получится таблица с колонками: item_id(не заполняется, буду редактировать сама) item_name(название товара в магазине) item_man(название производителя) item_articul(артикул товара) item_cat(не заполняется, буду редактироваться сама) item_price(цена товара) item_foto(ссылка на фото товара) item_link(ссылка на товар в магазине) item_desc(описание товара) item_hash(набор символов, уникальный для каждого товара, нужен для быстрой реализации поиска) add_date(дата добавления товара в базу) shop_id(номер магазина, я укажу какой нужен для конкретного скрипта)

Если у товара изменился один из параметров(к примеру, цена, описание, фото), то информация в таблице должна перезаписываться.

Кроме того необходимо написать скрипт, который позволял бы обновлять информацию в базе с товарами. Т.е. есть БД с товарами, в ней я веду поиск. Колонка item_id изначально была не заполнена или там было число 0. Потом я изменила это число на другое, к примеру 1, это мне необходимо, чтобы найти в таблице одинаковые товары. Мне необходим скрипт, который бы обновил изменение когда мне необходимо, а не когда запустится скрипт-парсер.

Наверное путано написала, попытаюсь более подробно объяснить исполнителю.

Бюджет за парсеры по 20 у.е за магазин. Скрипт обновления 5-10 у.е.

14 лет назад
aliskayaya
Алиса 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zoomnm
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать! Оплата была по факту, без предоплат, и кидалова!

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zoomnm
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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