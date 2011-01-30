Скрипт кадрирования фото и наложение логотипа

Здравствуйте,

Нужно написать скрипт на php, который:

1. Кадрирует фото без ухудшения качества.

2. Наложит логотип в png и сохранит картинку, также без ухудшения качества.

Скрипт должен сделать изменения, указанные выше, для всех файлов в указанной папке.

В этой папке есть два размера фото: средний и большой, соответственно в зависимости от размеров фото - скрипт делает разное по размеру кадрирование и наслаивает один из двух png (разного размера).

Ваши предложения.