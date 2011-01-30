Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...
Скрипт кадрирования фото и наложение логотипа
Здравствуйте,
Нужно написать скрипт на php, который:
1. Кадрирует фото без ухудшения качества.
2. Наложит логотип в png и сохранит картинку, также без ухудшения качества.
Скрипт должен сделать изменения, указанные выше, для всех файлов в указанной папке.
В этой папке есть два размера фото: средний и большой, соответственно в зависимости от размеров фото - скрипт делает разное по размеру кадрирование и наслаивает один из двух png (разного размера).
Ваши предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен граббер. Суть-вытащить инфу по товарам из интернет магазина, в том числе фото. Далее формирование прайса эксель, для загрузки в магазин. Готовый или написать - разницы нет. Стучите в аську или скайп.Завершен14 лет назад
Нужно интегрировать форум phbb с ливстритом. Мне нужно на ливстрит сайт прикрутить форум. Реально ли сделать так, чтобы они использовали одну базу пользователей? Чтобы человек регистрировался на ливстрит проекте как обычно, при нажатии на кнопку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно спарсить каталог товаров яндекс-маркета(не все категории). Срок 5-6 дней, оплата 100 у.е.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт - http://пающиетрусы.рф/ Нужно сделать так, чтобы для любого пункта меню через админку можно было бы добавлять выпадающие подпункты. Выглядеть это должно так - http://s1.ipicture.ru/uploads/20110129/r94BC7tD.png Пишите, пожалуйста, цену, сроки и ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте уважаемые. Нужен парсер XML на PHP. Нужно спарсить этот XML файл (http://dircash.com/xml_movie.php), и сохронить картинки в каталог, а данные в текстовый документ. Все очень просто для того кто занет свою работу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно немного доделать скрипт, т е добавить функцию модерации объявки в админ панели до её публикации. Пишим на [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется изменение в формирование ссылки полной новости DLE. Изменения нужно будет внести в файлы show.full.php, engine.php. При этом надо написать правильное правило rewrite. Ссылка должна формироваться по принципу alt-name.site.ru/id/Завершен14 лет назад
- $10
Есть ряд таймеров, аналогия с bigbuzzy.ru Сейчас они сильно загружают процессор во всех версиях IE. Необходимо сделать скрипт так, чтобы нагрузка была минимальной. Оплата Яндекс Деньгами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! нужно написать граббер с нуля или переделать граббер лаврика!!! жду с вопросами в icq - 613007731 PS давайте не будем здесь устраивать переписку... кто готов работать - жду в асе!!! ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад