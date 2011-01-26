Нужен совет/консультация как правильно настроить каталог товаров в Битриксе. Бюджет 150 руб. Оплата Яндекс.Деньгами.
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- $5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
На постоянную работу удаленно или в офис требуется PHP-программист со знанием CMS Bitrix. Обязанности: - Верстка и программирование сайтов, установка/настройка CMS Битрикс; - Написание дополнительных модулей к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Нужно написать скрипт на php, который: 1. Кадрирует фото без ухудшения качества. 2. Наложит логотип в png и сохранит картинку, также без ухудшения качества. Скрипт должен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Нужно внести следующие правки на сайте, работающем на CMS Битрикс. 1. Настроить модуль фотогалереи, чтобы фотографии в блок с фотографиями на странице загружались из нее, а не из ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад