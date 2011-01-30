Требуется доработка магазина на modx. www.ataka54.ru 1. Надо исправить косяки с выводом некоторых страниц в ИЕ 2. Расширить меню выбора товара (по сезону, типу т.д), пока еще не определились. Можем все это сделать ...
Интегрировать форум phbb с ливстритом
Нужно интегрировать форум phbb с ливстритом. Мне нужно на ливстрит сайт прикрутить форум. Реально ли сделать так, чтобы они использовали одну базу пользователей? Чтобы человек регистрировался на ливстрит проекте как обычно, при нажатии на кнопку "форум", он попадал на форум уже под своим ником с ливстрита, тоесть оставался в системе. Соответственно его аватар из ЛС должен уже стать в phbb. Профиль ЛС становится профилем на форуме, если проще говорить. Ну и там еще небольшие доработки, описывать которые нет смысла, если интеграция изначально невозможна. Реально ли? Сколько будет стоить? Сроки?
Спасибо.
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