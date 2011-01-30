Помощь с shopcms 3.1.1

Из статического контента - Требуется сделать блок (чтобы в админ меню в разделе) - Управление блоками можно было им управлять.

Тоесть есть номера телефонов. http://floomby.com/content/ZjC4khkaUy/

Но чтобы их поменять надо залазить в код шаблона и в ручную менять их. Требуется сделать так чтобы это было блоком в админ меню и все изменения должны делаться через админ меню.

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