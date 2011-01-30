Простой скрипт (система метапоиска)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Делаем что то похожее на http://nigma.ru

Для этого необходимо написать парсер выдачи google.com и yandex.ru. При обращении к поиску наш скрипт одновременно обращаемся за выдачей поисков представленных выше. Далее результаты поиска сортируются, выше отображаем то, что находится одновременно и я яндексе и в гугле, под ними публикуем остальные результаты. Напротив каждого сайта публикуем скриншот взятый с thumbshots.org, например http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=avto.ru

Результаты выдачи кэшируем, т.е. при повторно поиске по одному и тамуже слову уже отдается готовая страничка, сохраненная у нас на сервере. Кеш время от времени чистим, например делаем возможность удаления страниц из цеша каждые 30 дней.

Т.к. у каждого поисковика есть свой лимит обращзения к выдачи с одного ипа, будем парсить через вебпрокси. Для этого мы зальем на разные ипы скриптик через который поочередно будем обращается за самой выдачей.

Пока так, все очень просто.

14 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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