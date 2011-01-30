Простой скрипт (система метапоиска)

Делаем что то похожее на http://nigma.ru

Для этого необходимо написать парсер выдачи google.com и yandex.ru. При обращении к поиску наш скрипт одновременно обращаемся за выдачей поисков представленных выше. Далее результаты поиска сортируются, выше отображаем то, что находится одновременно и я яндексе и в гугле, под ними публикуем остальные результаты. Напротив каждого сайта публикуем скриншот взятый с thumbshots.org, например http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=avto.ru

Результаты выдачи кэшируем, т.е. при повторно поиске по одному и тамуже слову уже отдается готовая страничка, сохраненная у нас на сервере. Кеш время от времени чистим, например делаем возможность удаления страниц из цеша каждые 30 дней.

Т.к. у каждого поисковика есть свой лимит обращзения к выдачи с одного ипа, будем парсить через вебпрокси. Для этого мы зальем на разные ипы скриптик через который поочередно будем обращается за самой выдачей.

Пока так, все очень просто.