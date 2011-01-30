Программирование для портала недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок197 просмотров

Требуется программирование, похожий ресурс по функционалу http://doba.ua/

Дизайн есть!

ПИШИТЕ НА КАКОМ ДВИЖКЕ ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ, СРОКИ И ЦЕНУ !!!!

14 лет назад
apartment
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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