Изменить движок Vbulletin

Нужно интегрировать форум phbb с ливстритом. Мне нужно на ливстрит сайт прикрутить форум. Реально ли сделать так, чтобы они использовали одну базу пользователей? Чтобы человек регистрировался на ливстрит проекте как обычно, при нажатии на кнопку ...