Требуется программирование, похожий ресурс по функционалу http://doba.ua/ Дизайн есть! ПИШИТЕ НА КАКОМ ДВИЖКЕ ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ, СРОКИ И ЦЕНУ !!!!
Изменить движок Vbulletin
Нужно изменить движок Vbulletin, чтобы он форум лучше индексировался поисковыми системами. Есть ТЗ.
Требования:
опыт работы с Vbulletin
общение по скайпу или аське
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