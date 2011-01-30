Изменить движок Vbulletin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Нужно изменить движок Vbulletin, чтобы он форум лучше индексировался поисковыми системами. Есть ТЗ.

Требования:

опыт работы с Vbulletin

общение по скайпу или аське

14 лет назад
lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров