PrestaShop - расширение функционала.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

Для магазина на PrestaShop нужно сделать сравнение товаров и фильтры для поиска товара в категории.

Готов купить готовые решения, тем более если это с экономит время.

Жду реальных исполнителей. Задание покажу откликнувшимся. Верстка готова.

ICQ - 416982806

PrestaShop
14 лет назад
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39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров