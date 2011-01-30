PrestaShop - расширение функционала.

Для магазина на PrestaShop нужно сделать сравнение товаров и фильтры для поиска товара в категории.

Готов купить готовые решения, тем более если это с экономит время.

Жду реальных исполнителей. Задание покажу откликнувшимся. Верстка готова.

ICQ - 416982806