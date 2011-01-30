Необходимо создать приложение вконтакте и дизайн к нему.На тему известной карточной игры "Де-берц". Более подромное тз обговорю с исполнителем.
Перенос сайта с uCoz на Joomla
Нужно перенести сайт с uCoz на Joomla. Желательно без потери информации и дизайна.
Самих файлов на 1,5 Гб
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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