Перенос сайта с uCoz на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок212 просмотров

Нужно перенести сайт с uCoz на Joomla. Желательно без потери информации и дизайна.

Самих файлов на 1,5 Гб

Цена договорная.

Joomla
14 лет назад
Olegavto
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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