Перевести 2 статьи с английского на русский

ПереводыЗавершен17 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать человечный перевод 2-х статей про голливудскую актрису Кирстен Данст:

1) http://www.stylelist.com/2010/03/05/kirsten-dunst-goes-old-hollywood-glam-in-v-magazine/

2) http://www.wmagazine.com/celebrities/2007/04/kirsten_dunst?printable=true

На мой взгляд, тексты не простые. В переведённом варианте не должно быть предложений, смысл которых не ясен. То есть, при переводе нужно немного пошевелить мозгами. В конце работы обязательно перечитайте, что получилось.

Перед тем, как взяться за работу, пожалуйста, трезво оцените свои силы.

Текст нужен в формате Word.

В предложении указывайте, пожалуйста, сроки и цену.

13 лет назад
Ingref
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
13 лет назад
$45
2 дня
Работа была выполнена быстро и качественно. Перевод отменный! Чёткое понимание того, что нужно заказчику.
Спасибо за интересное задание.