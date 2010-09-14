Перевести 2 статьи с английского на русский

Нужно сделать человечный перевод 2-х статей про голливудскую актрису Кирстен Данст:

1) http://www.stylelist.com/2010/03/05/kirsten-dunst-goes-old-hollywood-glam-in-v-magazine/

2) http://www.wmagazine.com/celebrities/2007/04/kirsten_dunst?printable=true

На мой взгляд, тексты не простые. В переведённом варианте не должно быть предложений, смысл которых не ясен. То есть, при переводе нужно немного пошевелить мозгами. В конце работы обязательно перечитайте, что получилось.

Перед тем, как взяться за работу, пожалуйста, трезво оцените свои силы.

Текст нужен в формате Word.

В предложении указывайте, пожалуйста, сроки и цену.