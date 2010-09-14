Перевести 2 статьи с английского на русский

Нужен качественный перевод монолога для озвучки видео. Русский > Английский Предпочтения отдаю фрилансерам с наибольшим количеством отзывов. По данному проекту буду очень требователен - если что-то не понравиться - готовьтесь сразу же исправить т.к. текст будет проверен носителем ангийского ...
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Нужно сделать человечный перевод 2-х статей про голливудскую актрису Кирстен Данст:
1) http://www.stylelist.com/2010/03/05/kirsten-dunst-goes-old-hollywood-glam-in-v-magazine/
2) http://www.wmagazine.com/celebrities/2007/04/kirsten_dunst?printable=true
На мой взгляд, тексты не простые. В переведённом варианте не должно быть предложений, смысл которых не ясен. То есть, при переводе нужно немного пошевелить мозгами. В конце работы обязательно перечитайте, что получилось.
Перед тем, как взяться за работу, пожалуйста, трезво оцените свои силы.
Текст нужен в формате Word.
В предложении указывайте, пожалуйста, сроки и цену.
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