Перевод устава компании RU-ENG

ПереводыЗавершен4 заявки161 просмотр
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Необходимо перевести устав компании с русского языка на английский.

Объем - 11 страниц А4.

Срок - до 14-00 12.09.2010 по московскому времени.

13 лет назад
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
eugenesheremet
Евгений 
42 годаКитай
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$62
2 дня
Очень рада, что выбрала Евгения: действительно качественный перевод, выполненный в ограниченный срок. Спасибо!
Все было отлично, спасибо.