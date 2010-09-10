Нужны переводы новостей, статей, обзоров.

Добрый день уважаемые.

На постоянную работу нужен человек, люди которые будут переводить новости, тексты, обзоры с англоязычных сайтов. Тематика узкая тематическая и в полной мере по технической части.

Стоимость исчисляется исходя из количества символов без пробелов и технических знаков.

Объявите вашу цену за 1000, без пробелов. После єтого вам придет короткий текст на 500 -1000 символов которій нужно перевести, в случае хорошего перевода и цены будем работать.