Нужны переводы новостей, статей, обзоров.

$50
ПереводыЗакрыт18 заявок363 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день уважаемые.

На постоянную работу нужен человек, люди которые будут переводить новости, тексты, обзоры с англоязычных сайтов. Тематика узкая тематическая и в полной мере по технической части.

Стоимость исчисляется исходя из количества символов без пробелов и технических знаков.

Объявите вашу цену за 1000, без пробелов. После єтого вам придет короткий текст на 500 -1000 символов которій нужно перевести, в случае хорошего перевода и цены будем работать.

13 лет назад
afinskiy
Иван 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад