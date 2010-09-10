Перевод с корейского языка

Переводить нужно будет различные навыки, места, описания, затем игровые задания и системные сообщения.

Проект продлится до конца октября, и до этого времени мы сможем обеспечить Вам полную загрузку.

При успешном выполнении данного проекта мы сможем и дальше плотно сотрудничать в этом направлении.

проект очень крупный (2171694 новых слов и 157204 повторов)

оплата 8 у.е - 1800 зн.