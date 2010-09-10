Перевод с корейского языка

Необходимо перевести устав компании с русского языка на английский. Объем - 11 страниц А4. Срок - до 14-00 12.09.2010 по московскому времени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переводить нужно будет различные навыки, места, описания, затем игровые задания и системные сообщения.
Проект продлится до конца октября, и до этого времени мы сможем обеспечить Вам полную загрузку.
При успешном выполнении данного проекта мы сможем и дальше плотно сотрудничать в этом направлении.
проект очень крупный (2171694 новых слов и 157204 повторов)
оплата 8 у.е - 1800 зн.
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