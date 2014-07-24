Оформить перевод инструкции, всё есть

Здравствуйте, Профессионалы!

Задача.

Есть инструкции по пользованию насосным оборудованием, формат PDF (живой).

В АдобАкробат Проф всё абсолютно редактируется.

Они на английском.

Есть перевод на русский в отдельном doc файле.

Требуется взять инструкцию и вставить туда русский текст с сохранением оформления.

Я прикладываю 3 документа:

1. Инструкция на английском - Инструкция TMR G3.pdf

2. Перевод - Инструкция TMR G3.docx

3. Как должно получиться (мною изготовленная инструкция) - Инструкция TMP.pdf

Таких у меня три, в перспективе ещё штук 5.

Работу оценить не могу.

Понял уровень цен :)

Потихоньку сам сделаю copy/paste, copy/paste...