Проверить орфографию, улучшить текст.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок196 просмотров

Добрый день.

Нужно проверить орфографию и улучшить текст на двух сайтах визитках, сделать красивей речевые обороты и т д.

Объем маленький.

Оплата только webmoney или яд.

11 лет назад
simpleshop
Ластова 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

i_chorniy
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличное исполнение, рекомендую. Спасибо за понимание.
Задание было понятно, работа была принята, оплата последовала сразу же. Приятно работать с таким человеком, как Ксения. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

i_chorniy
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад