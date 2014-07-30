Проверить орфографию, улучшить текст.

Задача: есть таблицы в формате jpg, pdf, нужно содержимое этих таблиц перенести на сайт но текстом в таблице для индексации, а не тупо вставить картинку Пример такой табл http://t.itex.ru/trubpromural/katalog/trubyi_stalnyie_besshovnyie_hladostoykie_dlya_gazoprovodov_gazliftnyih_sistem_i_obustroystva_gazovyih_mestorojdeniy/truba_57h4 Так же ...