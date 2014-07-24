Перенос инфы с старого сайта на новый (на Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки205 просмотров

Добрый день!

Требуется человек, который умеет работать в Битриксе. Нужно перенести всю информацию с одного сайта на новый. Сохранив все стили нового сайта (касаемо текстов)

Адрес сайта в приложенном файле

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров