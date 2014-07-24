Работа заключается в проверке текстов медицинской тематики, чтобы копирайтеры не рерайтили какой-то бред... Нужен дипломированные специалисты по вирусным и венерическим заболеваням. В крайнем случае терапевты.
Перенос инфы с старого сайта на новый (на Битрикс)
Добрый день!
Требуется человек, который умеет работать в Битриксе. Нужно перенести всю информацию с одного сайта на новый. Сохранив все стили нового сайта (касаемо текстов)
Адрес сайта в приложенном файле
Заявки фрилансеров
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