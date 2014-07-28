Добавить в обзоры картинки

Есть 36 обзоров регистраторов и навигаторов.

Длинна каждого от 7 до 14к.

Нужно по тексту расставить картинки в виде ссылок (некоторые изображения уже есть в конце статей).

Для текста от 5 до 7к - нужно 5 изображений (около 8 текстов)

Для текста длинной от 7 до 9к - нужно 7 изображений (около 13 текстов)

Для текста от 9 до 14к - нужно 10 изображений (около 15 текстов)

Искать их можно в гугле по названию статьи.

Сделать нужно до завтра, работы на 2 часа.

Общей работы где то на 250 изображений. Прошу сразу с ценой в ЛС.