Корректирование текстов

Мне нужен корректор, который сможет вычитать все тексты на сайте и исправить стилистические, грамматические и орфографические тексты.

Например, acistit.ru - 166 текстов, в среднем по +-4000 символов без пробелов.

Цена, сроки?

Сначала несколько текстов на тест, если не найдем после вас ошибок - работаем.

Филологическое образование +

P.S. Просьба указывать реальные рыночные цены на такую услугу в Рунете)