Корректирование текстов

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Завершен27 заявок342 просмотра

Мне нужен корректор, который сможет вычитать все тексты на сайте и исправить стилистические, грамматические и орфографические тексты.

Например, acistit.ru - 166 текстов, в среднем по +-4000 символов без пробелов.

Цена, сроки?

Сначала несколько текстов на тест, если не найдем после вас ошибок - работаем.

Филологическое образование +

P.S. Просьба указывать реальные рыночные цены на такую услугу в Рунете)

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tatjana_M
Татьяна 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$135
5 дней
Татьяна быстро и качественно проверила все тексты на сайте и исправила все ошибки. Рекомендую.
С Виктором комфортно работать: четкая постановка задачи, доброжелательное общение, своевременная оплата. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tatjana_M
Татьяна 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад