Tatjana_M

Татьяна Tatjana_M

 
61 годУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
22 дня назад
Филолог - русский яз. Профессия - редактор, корректор, журналист

Языки - русский, украинский. Немецкий (в объеме 4 курсов иняза).

Редактор научно-популярной, учебной и методической литературы (более 200 книг).

Редактор и корректор, украинский и русский языки (книги изд. «Фолио», «Ранок», «Книжный клуб», «Эксмо-пресс», «АСТ», «NT-пресс» (всего более 50 книг)).

Руководитель проектов бумажных и электронных изданий, в том числе учебников, энциклопедий.

Журналист - 7 лет работы в газете лит. редактором и журналистом. 

Большой опыт редактирования кандидатских и докторских диссертаций, монографий (особенно юридических и медицинских), дипломных работ. 

Часть работ как корректора и редактора Вконтакте http://vk.com/album13744286_162484247

Знание основ верстки (работа в InDesign), графических пакетов CorelDraw, Photoshop.

HTML, CSS (курсы, небольшая практика).

Редактирование и размещение статей на сайтах (WordPress), понимание, что такое теги, ключевые слова и т.д.

Высокая скорость набора (слепой метод). 

Много часов расшифровки аудио- и видеотренингов.

Видеомонтаж, создание продающих видеопрезентаций, слайд-шоу в Vegas pro и After Effects.

https://youtu.be/M7Qk8RB5fI0 Моявидеопрезентация (Sony Vegas)

https://youtu.be/zX7OhI1ZxsM Ветклиника (Sony Vegas)

https://youtu.be/ziRtgnR08I8   Рождение ребенка (After Effects)

https://youtu.be/n47Y4qf4uxI  Слайд-шоу (Sony Vegas)

https://youtu.be/IvkgjnGQugg  Рисованное видео С днем рождения(VideoScribe)

https://youtu.be/LasoOPYYRZQ Рисованноевидео С Новым годом (VideoScribe)

https://youtu.be/Y7oPxryG-sw   Рисованное видео С Новым годом (VideoScribe)

https://youtu.be/sW5def-Blgc Рисованное видео С Рождеством (VideoScribe)

[email protected]

Skype: tatiana_m4

Телеграм: https://t.me/tatiana_matviienko

WordPressHTMLCSSInDesignCorelDRAWPhotoshopAfter EffectsСтатьи для сайта
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Редактирование и Корректура
Отзывы заказчиков
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Проверить орфографию в макетах (6 шт)
Все отлично, буду обращаться еще!
Четкая постановка задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$1
10 баллов
3 года назад
Необходимо вычитать 10 страниц текста на украинском
Спасибо, Татьяна, я очень доволен вашей работой.
Дмитрий, спасибо за сотрудничество. Легко работать с людьми, которые умеют правильно поставить задачу, при необходимости быстро ответить на вопросы и вовремя оплатить работу.
Ответный отзыв
ajax4
Олег 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
4 года назад
Корректура 10 текстов
Всем доволен. Качественно и в срок.
Задача поставлена четко, Обсуждение рабочих моментов доброжелательное. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
ParpievaN
Наргиза 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен корректор/редактор - отредактировать 100 текстов (Неопознанное)
/
Очень приятно работать - четкая постановка задачи, готовность к диалогу, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Перевод категорий товара с немецкого (30 000 штук)
С Татьяной очень приятно работать: обучать ничему не надо, выполняет задание быстро и очень качественно. Рекомендую.
Прекрасный работодатель - четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
16 отзывов
от $10
от 1 дня
#17