Филолог - русский яз. Профессия - редактор, корректор, журналист

Языки - русский, украинский. Немецкий (в объеме 4 курсов иняза).

Редактор научно-популярной, учебной и методической литературы (более 200 книг).

Редактор и корректор, украинский и русский языки (книги изд. «Фолио», «Ранок», «Книжный клуб», «Эксмо-пресс», «АСТ», «NT-пресс» (всего более 50 книг)).

Руководитель проектов бумажных и электронных изданий, в том числе учебников, энциклопедий.

Журналист - 7 лет работы в газете лит. редактором и журналистом.

Большой опыт редактирования кандидатских и докторских диссертаций, монографий (особенно юридических и медицинских), дипломных работ.

Часть работ как корректора и редактора Вконтакте http://vk.com/album13744286_162484247

Знание основ верстки (работа в InDesign), графических пакетов CorelDraw, Photoshop.

HTML, CSS (курсы, небольшая практика).

Редактирование и размещение статей на сайтах (WordPress), понимание, что такое теги, ключевые слова и т.д.

Высокая скорость набора (слепой метод).

Много часов расшифровки аудио- и видеотренингов.

Видеомонтаж, создание продающих видеопрезентаций, слайд-шоу в Vegas pro и After Effects.

https://youtu.be/M7Qk8RB5fI0 Моявидеопрезентация (Sony Vegas)

https://youtu.be/zX7OhI1ZxsM Ветклиника (Sony Vegas)

https://youtu.be/ziRtgnR08I8 Рождение ребенка (After Effects)

https://youtu.be/n47Y4qf4uxI Слайд-шоу (Sony Vegas)

https://youtu.be/IvkgjnGQugg Рисованное видео С днем рождения(VideoScribe)

https://youtu.be/LasoOPYYRZQ Рисованноевидео С Новым годом (VideoScribe)

https://youtu.be/Y7oPxryG-sw Рисованное видео С Новым годом (VideoScribe)

https://youtu.be/sW5def-Blgc Рисованное видео С Рождеством (VideoScribe)

[email protected]

Skype: tatiana_m4

Телеграм: https://t.me/tatiana_matviienko