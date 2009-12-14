Приватный для Юлии Полянской

В прикрпленном файле , есть пример того , что надо сделать . НО : 1.его надо сделать более реалистичным 2.2 варианты , просто сидящего за компьютером , и радостный . предложения на e-mail : [email protected]
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Нужно сделать 5 иллюстраций-раскрасок для детской книги. Ч/б линейные рисунки.
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