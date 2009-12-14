Приватный для Юлии Полянской

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки314 просмотров
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Нужно сделать 5 иллюстраций-раскрасок для детской книги. Ч/б линейные рисунки.

14 лет назад
Tatjana_M
Татьяна 
61 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
Работа сделана даже быстрее, чем предполагалось. Планиуем длительное сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество!
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