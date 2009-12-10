Создание инфографики

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Нужен рисунок в формате журнальной инфографики - иллюстрация для статьи о секс-шопах. Есть четкое задание: что должно быть изображено и в каком стиле. Всех заинтерисовавшихся - просьба делать предложения и я скину требвания к работе. Ищу иллюстратора на удаленку для постоянной работы! Заказы будут регулярными.

Просьба писать не на почту, а в виде личных сообщений.