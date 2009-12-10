Создание инфографики

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок328 просмотров
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#1$

Нужен рисунок в формате журнальной инфографики - иллюстрация для статьи о секс-шопах. Есть четкое задание: что должно быть изображено и в каком стиле. Всех заинтерисовавшихся - просьба делать предложения и я скину требвания к работе. Ищу иллюстратора на удаленку для постоянной работы! Заказы будут регулярными.

Просьба писать не на почту, а в виде личных сообщений.

14 лет назад
kgranik
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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