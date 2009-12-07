Переработка рисунка

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок501 просмотр
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Нужен специалист с векторной графики (знание Corel обьязательно).

Нужно будет выполнять ряд робот с векторными рисунками.

Но для начала нужно будет перевести некоторые рисунки в пиктограми под дизайн сайта.

(тоесть на сайте zamki.com.ua есть две линейки категорий - нужно рисунки категорий переделать в пиктограмми розмером 100х100 рх у виде обводки того или инного продукта).

14 лет назад
Dacascas
Taras 
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад