Переработка рисунка

Что мне необходимо. 2 персонажа (мальчик - девочка) . Симпатичные, добрые, простые и легко запоминающиеся (не обязательно люди, можно мультяшные персонажи животных). И зарисовки к ним, без лишних деталей, просто в различных ситуациях (идут, сидят и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист с векторной графики (знание Corel обьязательно).
Нужно будет выполнять ряд робот с векторными рисунками.
Но для начала нужно будет перевести некоторые рисунки в пиктограми под дизайн сайта.
(тоесть на сайте zamki.com.ua есть две линейки категорий - нужно рисунки категорий переделать в пиктограмми розмером 100х100 рх у виде обводки того или инного продукта).
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