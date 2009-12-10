Нарисовать картинку на планшете или в векторе

Нужно нарисовать пейзаж на планшете, сюжет: корабль на фоне замка.

Исходные фото (каким должен быть профиль кораблика и какой конкрентно замок) - во вложении, в архиве NY2010 и "Выборг".

Тональность должна быть позитивная (картинка будет основой для шапки календаря) - либо солнечный день, либо лунная ночь.

Графика, стиль которой устроит - в архиве "импресс"

Нужно хорошее чувство перспективы, ощущение динамики.

Гамма: темно-синий и серебро.