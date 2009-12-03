Нужны Различные черно-белые контурные картинки и надписи. желательно вектор, но и jpeg от 2500 пикселей пойдет.

нужны ваши картинки, а не клипарт из инета.

тематика любая, но сейчас впринципе больше нада новогодняя. любые симпатишные деды морозы и снегурочки, снеговики и снегири.... дети.. надписи с новым годом, с рождеством, зимние узоры .... и т.д. и т.п.

для примера пару картинок

http://www.cifrovoefoto.com/images/stories/Vektor/10002%20copy.jpg

http://www.cifrovoefoto.com/images/stories/primeri_rabot/risunki_corel_i_illustrator/maketi/13.jpg

цена одной картинки 50 руб

пишите icq 466120458