Различные черно-белые контурные картинки и надписи

Иллюстрации и РисункиЗакрыт27 заявок730 просмотров
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Нужны Различные черно-белые контурные картинки и надписи. желательно вектор, но и jpeg от 2500 пикселей пойдет.

нужны ваши картинки, а не клипарт из инета.

тематика любая, но сейчас впринципе больше нада новогодняя. любые симпатишные деды морозы и снегурочки, снеговики и снегири.... дети.. надписи с новым годом, с рождеством, зимние узоры .... и т.д. и т.п.

для примера пару картинок

http://www.cifrovoefoto.com/images/stories/Vektor/10002%20copy.jpg

http://www.cifrovoefoto.com/images/stories/primeri_rabot/risunki_corel_i_illustrator/maketi/13.jpg

цена одной картинки 50 руб

пишите icq 466120458

14 лет назад
Nenanena
Фывфы 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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