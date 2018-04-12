Простой рисунок.

Здравствуйте. Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач. Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать Подробнее о проекте в приложении Требования: -опыт работы не менее 2-х лет - возможность всегда с вами связаться - адекватность, креативность и серьёзность ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ: - вы ...