НЕОБХОДИМ ХУДОЖНИК ИЗ МИНСКА с возможностью постоянного дальнейшего сотрудничества! Предлягается пробная работа - нарисовать имеющийся сюжет с имеющимся мультяшным героем. Сюжет оформлен неумелой рукой в приложении. Основные моменты композиции: 1 - Персонаж (кот) сидит на кресле перед ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно, простой рисунок.
Нужен парень с гантелями в стили как девушка в шапке макета (в приложении).
Бюджет очень маленький.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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