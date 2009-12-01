Нарисовать зеленого тигра на снегу

Персонаж 2д, векторный, предполагается дальнейшая его флеш-анимация. Персонаж (ы) – реальные люди, поэтому должно сохраняться очевидной сходство, в карикатурном стиле В ответе на проект укажите, пожалуйста, ссылки на работы, удовлетворяющие сабжу проекта и стоимость ваших услуг за ...
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Задание:
нарисовать бело-зеленого тигра на снегу возможно с добавление новогодней тематики + добавить в снег пластиковое окно! изображение для наружной рекламы (широкоформатное).
срок желательно в течение нескольких часов
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