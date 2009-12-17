Персонаж - иллюстрация для текстов сайта, логотип

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Здравствуйте!

Нужно нарисовать персонаж для сайта Студии Контента - http://kontenta.ru

Это должен быть примитивный зеленый (или другого цвета - под цвет сайта) человечек (не инопланетянин XD ), ручки-ножки буквально по несколько штришков (как дети в младших классах рисуют, только стилизовано). Персонаж будет использоваться для иллюстрации текстов, поэтому нужно будет потом его нарисовать еще в 15-25 разных позах (по 1-2, максимум 3 на каждую страницу, не считая блога). Соответственно, позы должны быть изображены согласно смыслу текстов, так сказать, что бы графически передать информацию. Кроме того, персонаж должен соответствовать дизайну сайта (минимализм и цветовая гамма) и вызывать у читателя стойкие ассоциации со студией (что бы потом, при виде персонажа, человек вспомнил, что это Студия Контента). Также, человечек должен на некоторых страницах взаимодействовать с логотипом студии (прикреплено к тексту проекта). Примеры взаимодействия (что пришло в голову): человечек вылупливается из яйца, а на скорлупе нарисован логотип; человечек сидит за круглым столом, а на столе логотип; человечек катит шар с логотипом и т.д.

Размер рисунков маленький, 200 х 100 (или 100 х 200) пикселей или около того. Конкретных пожеланий к виду человечка нет, иначе я сделал бы наброски. Предлагайте варианты, причем я не против самых неожиданных, например такого: http://vagrants.beon.ru/7027-355-7-risovannye-chelovechki.zhtml. Повторяю, не нужно мудрить, персонаж нужен очень примитивный в плане рисования, минималистичный, но необычный. Метод рисования также не важен, можете например набросать на бумаге и отсканить (только что бы качественно было).