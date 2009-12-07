Нарисовать Д.А. Медведева

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки226 просмотров
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Анфас, ~400x400, уровень исполнения как в аттаче.

Жду предложений.

14 лет назад
greatross
Сергей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
vazel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Оперативно и качественно. Очень рад сотрудничеству.
Замечательный заказчик - все быстро и четко оплатил - предоплата 50% .
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