Отрисовать карту расположения для стр.Контакты

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок449 просмотров
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#1$

! ЭТО КОНКУРС

На страницу контакты нужна карта расположения нашего офиса. Размер: длина 800, высота 577 точек

Нужно рисовать с путем следования, светофорами, указателями и т.д.

14 лет назад
vassal11
Алексей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
Победитель конкурса
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
Адекватный и грамотный специалист. Без лишних вопросов, все понимает и делает качественно. Советую.
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clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
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