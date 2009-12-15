Простые персонажи и зарисовки.

Что мне необходимо.

2 персонажа (мальчик - девочка) . Симпатичные, добрые, простые и легко запоминающиеся (не обязательно люди, можно мультяшные персонажи животных).

И зарисовки к ним, без лишних деталей, просто в различных ситуациях (идут, сидят и т.п.). Перерисовка из инета или шаблоны не интересуют.

Детали при личном общении.