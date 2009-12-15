Простые персонажи и зарисовки.

Иллюстрации и РисункиЗавершен47 заявок672 просмотра
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Что мне необходимо.

2 персонажа (мальчик - девочка) . Симпатичные, добрые, простые и легко запоминающиеся (не обязательно люди, можно мультяшные персонажи животных).

И зарисовки к ним, без лишних деталей, просто в различных ситуациях (идут, сидят и т.п.). Перерисовка из инета или шаблоны не интересуют.

Детали при личном общении.

14 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
luboffke
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена отличный исполнитель. Выслушаны все пожелания, представила наброски.Работа сделана точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую, как ответственного исполнителя и приятного человека :)
Отличный заказчик, четко видит то, что ему нужно, доступно объясняет. Что также очень важно Владимир ценит творчество, отчего работать с ним одно удовольствие. Оплата также четко и вовремя ) Рекомендую как отличного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)