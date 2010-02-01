Оформить планы двух этажей деревянного дома

Мария качественно и быстро справилась с проектом. Проявила разумную инициативу - реализовала альтернативный (более красивый) вариант оформления не отходя от базового оформления, предложенного в образце. Уточняющие вопросы "по делу", качественное выполнение задачи в сочетании с приятным общением оставили только положительное впечатление от сотрудничества... Твердая десятка с плюсом... ps. Как бы не перехвалить. :)