Оформить планы двух этажей деревянного дома

Иллюстрации и РисункиЗавершен29 заявок549 просмотров
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Имеются рисованные планы двух этажей деревянного дома (plan.gif).

Требуется оформить в соответствии с образцом (без "водяных знаков").

По-возможности, без "воды".

14 лет назад
ivan-lev
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
mannka
Мария 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Мария качественно и быстро справилась с проектом. Проявила разумную инициативу - реализовала альтернативный (более красивый) вариант оформления не отходя от базового оформления, предложенного в образце. Уточняющие вопросы "по делу", качественное выполнение задачи в сочетании с приятным общением оставили только положительное впечатление от сотрудничества... Твердая десятка с плюсом... ps. Как бы не перехвалить. :)
Иван сразу показал наглядные образцы, что очень облегчает работу. Хорошо, когда заказчик четко знает, что ему надо:) Только подложительные впечатления от сотрудничества.
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