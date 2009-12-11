Перевести в кривые рисунки

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен49 заявок618 просмотров
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Нужно перевести в кривые (корел 12) два графических значка

14 лет назад
BEARS12
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Сделал быстро и точно! Надежный исполнитель ))) Быстро отзываеться и делает все необходимые изменения.
все хорошо
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