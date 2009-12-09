Персонаж в детскую раскраску

Имеются рисованные планы двух этажей деревянного дома (plan.gif). Требуется оформить в соответствии с образцом (без "водяных знаков"). По-возможности, без "воды".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отрисовать персонажа для детской книжки-раскраски. Персонажа требуется отрисовывать самостоятельно без использования клипартов и наработанных шаблонов, с нуля. Желательно посредством планшета, но если аналогичные результаты можно получить с помощью отрисовки другими устройствами, то можно использовать их. Приблизительный желаемый персонаж имеется.
Цена договорная.
Пишите на почту и в ICQ за деталями.
С уважением,
Виктория
309-439-648
8(963) 694-29-42
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