Персонаж в детскую раскраску

Требуется отрисовать персонажа для детской книжки-раскраски. Персонажа требуется отрисовывать самостоятельно без использования клипартов и наработанных шаблонов, с нуля. Желательно посредством планшета, но если аналогичные результаты можно получить с помощью отрисовки другими устройствами, то можно использовать их. Приблизительный желаемый персонаж имеется.

Цена договорная.

Пишите на почту и в ICQ за деталями.

С уважением,

Виктория

309-439-648

[email protected]

8(963) 694-29-42