Обработка документа в фотошоп

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт55 заявок751 просмотр
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Необходимо срочно обработать 1 документ. Ничего сложного. Умение работать в фотошоп - обязательно.

Вставка и небольшая корректировка 2 рисунков. Наличие программы Shtamp, с возможностью вставки в word документ, значительно упростит задание, однако не является категоричным.

Оплата через webmoney - после сделанного. Оплата в wmu. 160 грн (или 20 usd), за оперативность - премия.

первый контакт в пм.

14 лет назад
Cl2ev
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад