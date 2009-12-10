Срочно требуется правка в AutoCad чертежей. Сам чертеж править не надо, нужно только заменить иностранный текст на перевод в подписи. Пример прикрепляю (нужно править там, где выделено красным). Просьба ознакомиться с примером и указать тариф за 1 чертеж. Нужно выполнить до 16:00 субботы порядка 10 таких же. Жду конкретных предложений. Спасибо

Все предложения присылайте на почту [email protected]

или по icq 403365576