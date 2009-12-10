Срочно требуется правка в AutoCad

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка207 просмотров
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Срочно требуется правка в AutoCad чертежей. Сам чертеж править не надо, нужно только заменить иностранный текст на перевод в подписи. Пример прикрепляю (нужно править там, где выделено красным). Просьба ознакомиться с примером и указать тариф за 1 чертеж. Нужно выполнить до 16:00 субботы порядка 10 таких же. Жду конкретных предложений. Спасибо

Все предложения присылайте на почту [email protected]

или по icq 403365576

14 лет назад
zaitsev_alex
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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