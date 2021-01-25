Необходимо вычитать 10 страниц текста на украинском

Редактирование и КорректураЗавершен29 заявок816 просмотров
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Добрый день!

Необходимо очень качественно вычитать текст на украинском, вплоть до таких “мелочей” как

правильные “в”, “у”, “зі” и так далее. Пожалуйста, пишите, если только вы

настоящий текстовый перфекционист, для которого лишняя запятая как, например,

заноза )

Буду ждать ваших заявок!

Спасибо.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Выбранный исполнитель
Tatjana_M
Татьяна 
61 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
$1
2 дня
Спасибо, Татьяна, я очень доволен вашей работой.
Дмитрий, спасибо за сотрудничество. Легко работать с людьми, которые умеют правильно поставить задачу, при необходимости быстро ответить на вопросы и вовремя оплатить работу.