Необходимо вычитать 10 страниц текста на украинском

Добрый день!

Необходимо очень качественно вычитать текст на украинском, вплоть до таких “мелочей” как

правильные “в”, “у”, “зі” и так далее. Пожалуйста, пишите, если только вы

настоящий текстовый перфекционист, для которого лишняя запятая как, например,

заноза )

Буду ждать ваших заявок!

Спасибо.