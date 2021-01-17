Необходимо вычитать 10 страниц текста на английском

Редактирование и КорректураЗакрыт15 заявок1195 просмотров
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Добрый день!

Необходимо очень качественно вычитать текст на английском, вплоть до таких “мелочей” как

правильные латинские кавычки, длина тире, артикли и так далее. Пожалуйста, пишите,

если только вы настоящий текстовый перфекционист, для которого лишняя запятая

как, например, заноза )

Буду ждать ваших заявок!

Спасибо.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад