Собрать информацию в один файл

Нужно удалить посторонние внешние ссылки с сайта. Я даю файл в эксель, там в одной колонке указаны страницы сайта (с которым работать), а в другой колонке - ссылки, которые нужно удалить с этих страниц. Вы заходите на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
— Список статей, которые нужно скопировать
— Список источников
— Структура, которой нужно придерживаться
Результат, который я хочу получить:
— Word-файл или Гугл Документ по моей структуре
Общее число материалов, которые нужно скопировать — ~50-80 (объем каждого материала — до 1 страницы). Ничего переписывать не нужно. Задача несложная, но требует внимательного изучения задачи.
Список услуг: https://drive.google.com/file/d/1GScHDmGC1mGatK77VMSR4LzN2HOjY6hp/view?usp=sharing
Более подробное описание задачи + пример: https://docs.google.com/document/d/1ah3NPxgv5mm4CZbynb9gnFjzFb7a3agk1vQgm4mGwLs/edit?usp=sharing
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