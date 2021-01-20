Собрать информацию в один файл

$7
Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки278 просмотров
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Дано:

— Список статей, которые нужно скопировать

— Список источников

— Структура, которой нужно придерживаться

Результат, который я хочу получить:

— Word-файл или Гугл Документ по моей структуре

Общее число материалов, которые нужно скопировать — ~50-80 (объем каждого материала — до 1 страницы). Ничего переписывать не нужно. Задача несложная, но требует внимательного изучения задачи.

Список услуг: https://drive.google.com/file/d/1GScHDmGC1mGatK77VMSR4LzN2HOjY6hp/view?usp=sharing

Более подробное описание задачи + пример: https://docs.google.com/document/d/1ah3NPxgv5mm4CZbynb9gnFjzFb7a3agk1vQgm4mGwLs/edit?usp=sharing 

3 года назад
ohwhoisthisguy
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dilic
47 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$7
2 дня
Всё отлично. Хорошая работа в короткий срок. Спасибо.
Хороший заказчик, понятно поставил задачу, вовремя оплатил, рекомендую.