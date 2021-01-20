Медитативная задача по удалению ссылок)

Нужен, текстовый редактор. для редакции написаного текста для сценария видеороликов! Текст отправлю в личку! Проект малобюджетный прошу цену не ломить, ваши предложения за 1000 знаков?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно удалить посторонние внешние ссылки с сайта.
Я даю файл в эксель, там в одной колонке указаны страницы сайта (с которым работать), а в другой колонке - ссылки, которые нужно удалить с этих страниц.
Вы заходите на каждую страницу, переходите в админку, и удаляете ссылки (иногда - с небольшой коррекцией текста, который относился к этой ссылке)..
Всего около 150 страниц. Если сработаемся, есть еще много аналогичных задач.
P.S. работы здесь на 1-2 часа максимум, если вас не устраивает стоимость - просто не добавляйте заявку.
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