Отредактировать текст

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Нужен, текстовый редактор. для редакции написаного текста для сценария видеороликов! Текст отправлю в личку! Проект малобюджетный прошу цену не ломить, ваши предложения за 1000 знаков?
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