AlexV74

Александра Верчак AlexV74

 
18 летРоссия/Магнитогорск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работаю с текстами и переводами

Доброго времени суток! :)

Итак, на платформе я относительно недавно, но это не мешает мне привлечь Вас другим способом!

4 причины выбрать меня:

1. 100% результат;

2. Всегда на связи;

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам;

4. Работа выполняется в полном объёме.

Я разбираюсь в истории и искусстве. Могу работать с иностранными языками (английский, немецкий, французский). Владею хорошими навыками в изобразительном искусстве. Интересуюсь художественной и научной литературой. С радостью возьмусь за:

  • Копирайтинг;
  • Редакцию и коррекцию текста;
  • Перевод;
  • Рерайтинг;
  • Транскрибацию;
  • Нейминг и тому подобное.