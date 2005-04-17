Работаю с текстами и переводами

Доброго времени суток! :)

Итак, на платформе я относительно недавно, но это не мешает мне привлечь Вас другим способом!

4 причины выбрать меня:

1. 100% результат;

2. Всегда на связи;

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам;

4. Работа выполняется в полном объёме.

Я разбираюсь в истории и искусстве. Могу работать с иностранными языками (английский, немецкий, французский). Владею хорошими навыками в изобразительном искусстве. Интересуюсь художественной и научной литературой. С радостью возьмусь за: