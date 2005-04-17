Работаю с текстами и переводами
Доброго времени суток! :)
Итак, на платформе я относительно недавно, но это не мешает мне привлечь Вас другим способом!
4 причины выбрать меня:
1. 100% результат;
2. Всегда на связи;
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам;
4. Работа выполняется в полном объёме.
Я разбираюсь в истории и искусстве. Могу работать с иностранными языками (английский, немецкий, французский). Владею хорошими навыками в изобразительном искусстве. Интересуюсь художественной и научной литературой. С радостью возьмусь за:
- Копирайтинг;
- Редакцию и коррекцию текста;
- Перевод;
- Рерайтинг;
- Транскрибацию;
- Нейминг и тому подобное.
Действие аккаунта приостановлено!