Создание таблиц и перевода

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок109 просмотров
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Мне нужно перевести из листка сделать такой же документ как на примере с использованием формул (если что предмет математика, там есть диференциалы и тп все расписано на листке) 

3 года назад
Amelyfly
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад