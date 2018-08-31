Перевод категорий товара с немецкого (30 000 штук)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок278 просмотров

Добрый день.

Есть объемная работа по переводу категорий товаров, спарсенных с немецкого ebay.  

Категории помещены в иксель-файл. В одной колонке нужно прописать перевод категории на русский язык во множественном числе (машинный перевод есть и сейчас, но он объективно не подходит). В другую колонку нужно написать перевод категории на русский язык в единственном числе. То есть заполнить нужно две колонки.

Фактически, перевод делается с помощью google- и Яндекс-переводчиков, но с обдумыванием головой. Чем-то работа напоминает разгадывание кроссвордов. На всякий случай, нужно проверять правильность перевода разглядыванием товаров, размещенных в этой категории в самом интернет-магазине. Редко, но бывает, что это единственный способ понять, о чем идет речь. 

Ну, это в двух словах. Для исполнителей есть даже видеоролик на YouTube, поясняющий весь процесс. 

На практике проверено, что в час исполнители могут делать около 100 позиций. Стоимость 1 позиции: 1 рубль. Объем работы неограничен.

Предупреждаю, что работа монотонная, требует внимательности и обдумывания. На данном этапе над проектом работает 3 человека, но, поскольку объем очень большой, найму еще несколько человек.

Оплата возможна на Приват, вебмани и киви.

Спасибо.

7 лет назад
SunnyUnwon
Наталья 
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Tatjana_M
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Заявки фрилансеров

Tatjana_M
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Mashenka_2018_2
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40 лет
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Была
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
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7 лет назад
1 отзыв
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Ahuigao
Ирина 
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4 года назад
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