Перевод категорий товара с немецкого (30 000 штук)

Добрый день.

Есть объемная работа по переводу категорий товаров, спарсенных с немецкого ebay.

Категории помещены в иксель-файл. В одной колонке нужно прописать перевод категории на русский язык во множественном числе (машинный перевод есть и сейчас, но он объективно не подходит). В другую колонку нужно написать перевод категории на русский язык в единственном числе. То есть заполнить нужно две колонки.

Фактически, перевод делается с помощью google- и Яндекс-переводчиков, но с обдумыванием головой. Чем-то работа напоминает разгадывание кроссвордов. На всякий случай, нужно проверять правильность перевода разглядыванием товаров, размещенных в этой категории в самом интернет-магазине. Редко, но бывает, что это единственный способ понять, о чем идет речь.

Ну, это в двух словах. Для исполнителей есть даже видеоролик на YouTube, поясняющий весь процесс.

На практике проверено, что в час исполнители могут делать около 100 позиций. Стоимость 1 позиции: 1 рубль. Объем работы неограничен.

Предупреждаю, что работа монотонная, требует внимательности и обдумывания. На данном этапе над проектом работает 3 человека, но, поскольку объем очень большой, найму еще несколько человек.

Оплата возможна на Приват, вебмани и киви.

Спасибо.