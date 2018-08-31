Задача: собрать информацию, проверить, привести в нужный вид Инструкция: https://goo.gl/oqoJAL В ней описан объем работ небольшой, там 70% места занимают изображения. Подробно просто расписано. Оплата: 1000р. Объем работ: 5 категории(минимум 300 запросов ...
Перевод категорий товара с немецкого (30 000 штук)
Добрый день.
Есть объемная работа по переводу категорий товаров, спарсенных с немецкого ebay.
Категории помещены в иксель-файл. В одной колонке нужно прописать перевод категории на русский язык во множественном числе (машинный перевод есть и сейчас, но он объективно не подходит). В другую колонку нужно написать перевод категории на русский язык в единственном числе. То есть заполнить нужно две колонки.
Фактически, перевод делается с помощью google- и Яндекс-переводчиков, но с обдумыванием головой. Чем-то работа напоминает разгадывание кроссвордов. На всякий случай, нужно проверять правильность перевода разглядыванием товаров, размещенных в этой категории в самом интернет-магазине. Редко, но бывает, что это единственный способ понять, о чем идет речь.
Ну, это в двух словах. Для исполнителей есть даже видеоролик на YouTube, поясняющий весь процесс.
На практике проверено, что в час исполнители могут делать около 100 позиций. Стоимость 1 позиции: 1 рубль. Объем работы неограничен.
Предупреждаю, что работа монотонная, требует внимательности и обдумывания. На данном этапе над проектом работает 3 человека, но, поскольку объем очень большой, найму еще несколько человек.
Оплата возможна на Приват, вебмани и киви.
Спасибо.
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