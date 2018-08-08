Нужен редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок218 просмотров

Здраствуйте! Срочно нужен редактор, для проверки статей. Есть небольшой кусок работы, за него могу предложить 5р за 1 к спб. 

7 лет назад
super_neesa
Ирина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров