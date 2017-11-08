super_neesa

Ирина super_neesa

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональный подход к выполнению ваших заказов

Здравствуйте!  

Я хочу предложить свои услуги по тестированию сайтов и мобильных приложений.  

Немного о себе:  

окончила школу с золотой медалью (1996-2007гг); 

имею степень магистра прикладной математики (2007-2012гг); 

изучала в ШАГе курс “Веб разработка” (2017-2018гг).  

Сейчас работают тестером на западной площадке. Буду рада помочь Вам усовершенствовать ресурс.  

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Копирайтинг 32 текста про бинарные опционы
Все быстро и качественно! Тексты хорошие, отформатированные, не смотря на сложную тему. Рекомендую
Валентин очень хороший заказчик. С ним всегда легко и просто работать:)
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Написать тексты на тему бинарных опционов
Все супер! Продолжаем сотрудничество!
Очень хороший заказчик :)
Ответный отзыв