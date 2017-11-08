Профессиональный подход к выполнению ваших заказов
Здравствуйте!
Я хочу предложить свои услуги по тестированию сайтов и мобильных приложений.
Немного о себе:
окончила школу с золотой медалью (1996-2007гг);
имею степень магистра прикладной математики (2007-2012гг);
изучала в ШАГе курс “Веб разработка” (2017-2018гг).
Сейчас работают тестером на западной площадке. Буду рада помочь Вам усовершенствовать ресурс.
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$200
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
Все быстро и качественно! Тексты хорошие, отформатированные, не смотря на сложную тему. Рекомендую
Ответный отзыв
Валентин очень хороший заказчик. С ним всегда легко и просто работать:)
$1
10 баллов
6 лет назад
Все супер! Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик :)