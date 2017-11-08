Профессиональный подход к выполнению ваших заказов

Здравствуйте!

Я хочу предложить свои услуги по тестированию сайтов и мобильных приложений.

Немного о себе:

окончила школу с золотой медалью (1996-2007гг);

имею степень магистра прикладной математики (2007-2012гг);

изучала в ШАГе курс “Веб разработка” (2017-2018гг).

Сейчас работают тестером на западной площадке. Буду рада помочь Вам усовершенствовать ресурс.